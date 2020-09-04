خالد الغندور: إقامة الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا خلال الفترة من ١٥ لـ ٢٠ أكتوبر

كشف الإعلامى خالد الغندور نجم نادى الزمالك السابق عن تفاصيل مواعيد وأسباب تأجيل دور نصف النهائي فى دورى أبطال إفريقيا.



وكان الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" اعلن عن مواعيد مباريات نصف نهائي دوري الابطال، حيث يلتقي الزمالك مع الرجاء المغربي يوم ٢٥ سبتمبر الجارى ضمن مباريات الذهاب اي بعد مباراة الديربي بيوم واحد ليتأكد تأجيل المباراة رسميا مع انتظار القرار الرسمي من الكاف.



وقال خالد الغندور عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك : الدور قبل النهائي في البطولة الافريقية هيكون من ١٥ لـ ٢٠ اكتوبر والنهائي آخر شهر اكتوبر وده بسبب اصابة لاعبي المغرب بكورونا وتأجيل الدوري عندهم والمغرب قوية في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف".

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يذكر أن انباء ترددت خلال الساعات القليلة الماضية عن تأجيل مباريات نصف نهائي دوري ابطال افريقيا لتقام اكتوبر المقبل بدلا من الشهر الحالي كما اعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف".



وتأكيدًا لتلك الانباء كتب عبد الاله ابراهيمي احد اعضاء مجلس ادارة نادي الرجاء المغربي ما يؤكد تاجيل مباريات نصف النهائى الافريقي بعدما نشر علي صفحته الرسمية علي الفيس بوك قائلا :"نصف نهائي العصبة فى اكتوبر ".



وجاء اعلان الاتحاد المغربي لكرة القدم عن مواعيد مباريات الدوري و خاصة مباراة الديربي بين الرجاء و الوداد لتقام يوم ٢٤ سبتمبر بعد تأجيلها بسبب اصابة لاعبي الوداد بفيروس كورونا هو التأكيد الاكبر علي تأجيل مباريات نصف النهائي الافريقي .