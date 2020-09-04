بسبب كورونا .. تأجيل بطولة العالم لسيدات الإسكواش بماليزيا

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA تأجيل بطولة العالم لمنتخبات سيدات الاسكواش المقرر إقامتها فى ماليزيا خلال الفترة بين 15 إلى 20 ديسمبر المقبل بعد إعلان الحكومة الماليزية استمرار الإجراءات الاحترازية المشددة حتى نهاية ديسمبر المقبل وعدم الموافقة على إقامة أى بطولات فى تلك الفترة فى إطار إجراءات الصحة والأمان لمواجهة فيروس كورونا.

وتحمل مصر لقب البطولة فى آخر نسختين عامي 2016 و2018، وفى المجمل توجت سيدات الاسكواش بأربعة ألقاب جميعها على حساب المنتخب الانجليزى.

وأكدت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد عودة النشاط المقرر استئنافه منتصف سبتمبر الجارى ببطولة مانشستر بعد فترة توقف طويلة بدأت فى مارس الماضي بسبب انتشار جائحة كورونا .

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وأعلنت الرابطة مؤخرا مواعيد 7 بطولات مرتقبة وهي مانشستر، CIB الدولية وبطولة مصر الدولية في الأهرامات وهونج كونج والجونة الدولية وبطولة بلاك بول.

وشددت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش فى بيان رسمى على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية مشيرة إلى أن جدول المسابقات سيكون معرضا للتعديل وفقا للمتغيرات الجديدة لفيروس كورونا وأن منظمي البطولات سيكونون مسؤولين عن تطبيق البروتوكولات الصارمة فيما يتعلق بالصحة والسلامة وكذلك سياسات السفر الدولية وإرشادات التباعد الاجتماعي.

فيما ستقام المباريات خلال الفترة المقبلة دون حضور جماهيري حتى تتحسن الأوضاع.