قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني خوض الفريق تدريباته عصر اليوم الجمعة استعدادا لمباراة طلائع الجيش المقررة إقامتها مساء الأحد المقبل في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الممتاز.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك فوزا مستحقا على حساب نظيره بيراميدز بهدفين دون رد باللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس بإستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الممتاز.

وقدم أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الأول بنادي الزمالك التهنئة لمجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور وجماهير القلعة البيضاء بعد الفوز على بيراميدز. وطالب أمير مرتضى من اللجنة الخماسية باتحاد الكرة بضرورة تحديد هوية الأندية المشاركة في البطولات القارية خاصة أن الأندية ستكون مطالبة بالعمل على تحديد أولويات العمل فيها. Advertisements أضاف المشرف العام على الكرة أن الزمالك مطالب بالعمل على تجهيز اللاعبين لبطولة أفريقيا التي يشارك في نصف النهائي بها ويشارك في الدوري أيضا وذلك حتى يستطيع أن يشارك في البطولة الموسم المقبل معربًا عن أمله في أن يتم تحديد الأندية المشاركة حتى يستطيع الزمالك تحديد أولوياته خلال الفترة المقبلة. تابع أمير مرتضى أن الزمالك في كل مباراة يخسر لاعب للإصابة أو الإيقاف وهذا نتيجة الضغط غير الطبيعي من توالي المباريات، مشددا على أن الفوز على حساب بيراميدز وتخطيه في جدول الدوري دفعة معنوية كبيرة للفريق. وعن المباراة المقبلة للفريق في الدوري قال أمير مرتضى: نقوم بإعداد اللاعبين كل مباراة على حدة لذلك سنغلق ملف بيراميدز لتجهيز الفريق للمواجهة المقبلة.



Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بعد الفوز على بيراميدز .. الزمالك يبدأ الاستعداد لطلائع الجيش اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.