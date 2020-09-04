نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نابولي يستقر على بديل كوليبالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عبر أوريليو دي لورينتس، رئيس نابولي الإيطالي، عن رغبته في التعاقد مع أحد مدافعي آرسنال الإنجليزي، هذا الصيف، تحسبًا لرحيل السنغالي كاليدو كوليبالي

وأكد دي لورينتس في تصريحات تم نقلها عبر صحيفة ميرور أن ناديه يعمل حاليا للتعاقد مع سوكراتس باباستوبولوس مدافع آرسنال.

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وأضاف "سوكراتس خيار متاح أمام الفريق الإيطالي".

وأشارت الصحيفة إلى أن المدافع اليوناني يتمتع بخبرة اللعب في الدوري الإيطالي، حيث سبق له ارتداء قميص جنوى وميلان قبل الرحيل لآرسنال قادما من بوروسيا دورتموند في 2018.

ولفتت إلى أن النادي الإيطالي يبحث عن تدعيم خط دفاعه بصفقة جديدة، بعد تأكيد دي لورينتس، أنه لا يمانع بيع المدافع السنغالي، كاليدو كوليبالي.