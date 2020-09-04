فايلر يستقر على تشكيل الأهلي أمام وادي دجلة وسط عدة مفاجآت

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره وادي دجلة، مساء اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.
وكان الأهلي قد حقق الفوز في اللقاء الماضي أمام المصري البورسعيدي بهدفين مقابل لا شيء.
ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 62 نقطة، بينما يتواجد وادي دجلة في المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة.
ومن المقرر أن يبدأ رينيه فايلر المدير الفني للأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، أيمن أشرف، محمود وحيد.
خط الوسط: حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، جونيور أجاي، أحمد الشيخ.
خط الهجوم: مروان محسن، أليو بادجي.
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