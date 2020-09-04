الرياضة

الأهلي يحدد شرطه الوحيد لضم محمد إبراهيم من المقاصة

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أحمد جودة - القاهرة - اشترط مسؤولو النادي الأهلي، استمرارية وثبات محمد إبراهيم على مستواه الحالي من فريقه مصر المقاصة، قبل الدخول في مفاوضات رسمية لضمه خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

 

مفاوضات الأهلي لضم محمد إبراهيم

 

وترغب إدارة النادي الأهلي، في ضم محمد إبراهيم لتعويض رحيل رمضان صبحي والذي رفض الاستمرار مع الفريق الأحمر عقب انتهاء إعارته من نادي هيدرسيفيلد الإنجليزي.

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ويقدم محمد ابراهيم مستويات رائعة مع الفريق الفيومى منذ استئناف بطولة الدورى العام، الأمر الذى أعاد بريقه بشكل كبير، كما كان عليه مع نادي الزمالك.

 

وفي سياق آخر، اقترب محمد إبراهيم من حسابات الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري خلال الفترة المقبلة، بعد تألق اللاعب مع مصر المقاصة.

 

ويتبقى لمحمد إبراهيم سنة واحدة فى عقده مع المقاصة، وهو الأمر الذى سيقلل من طلبات ناديه بخصوص بيعه، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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