رفضت عروضا مصرية.. أول تعليق من حمدو الهوني بعد تجديد عقده مع الترجي

وقال حمدو الهوني في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الترجي التونسي:" أشعر بمحبة الجميع لي هنا، وحب الناس أكبر من أي عرض، بالنسبة لي الأمور المادية هي آخر شيئ أفكر فيه".
وتابع:" تلقيت عروضا رسمية من أندية مصرية وخليجية، لكنني فضلت الاستمرار مع الترجي".
وأشار:" لم ألعب في الترجي سوى موسم مع نصف، لكنني أشعر أنني من أبناء النادي".
وتابع:" سنعمل على تحقيق الانتصارات والتتويج بالبطولات محليا وقاريا، من أجل جماهير التي أقول لها ترجي يا دولة".
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