رفضت عروضا مصرية.. أول تعليق من حمدو الهوني بعد تجديد عقده مع الترجي

أعرب حمدو الهوني مهاجم فريق الترجي التونسي، عن سعادته بتجديد عقده مع باب سويقة، لمدة 3 مواسم.

وقال حمدو الهوني في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الترجي التونسي:" أشعر بمحبة الجميع لي هنا، وحب الناس أكبر من أي عرض، بالنسبة لي الأمور المادية هي آخر شيئ أفكر فيه".

وتابع:" تلقيت عروضا رسمية من أندية مصرية وخليجية، لكنني فضلت الاستمرار مع الترجي".

وأشار:" لم ألعب في الترجي سوى موسم مع نصف، لكنني أشعر أنني من أبناء النادي".

وتابع:" سنعمل على تحقيق الانتصارات والتتويج بالبطولات محليا وقاريا، من أجل جماهير التي أقول لها ترجي يا دولة".