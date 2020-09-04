بموافقة الفيفا.. جمعية المحترفين تحصل على حقوق رعاية أندية الكرة النسائية

نجحت جمعية اللاعبين المحترفين برئاسة مجدى عبدالغني فى الحصول على حقوق رعاية أندية الكرة النسائية فى الدورى الممتاز.

جاء ذلك بعدما استطاع مجدي عبد الغني وصلاح عبدالفتاح أمين صندوق الجمعية فى الحصول على موافقة الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا موخرا في رعاية اندية الكرة النسائية.

وتضمنت موافقة الفيفا التى حصل عليها مسئولي جمعية اللاعبين المحترفين،حفظ حقوق اللاعبات مع انديتهم وعقودهم ومعالجة المصابين غير القادرين فى الكرة النسائية.

يذكر ان جمعية اللاعبين المحترفين برئاسة مجدي عبد الغني قد نجحت في توقيع بروتوكول تعاون مع احدى شركات الأدوية المحلية يتم بموجبه توريد مراهم لعلاج العظام والتسخين للاعبي الدورى الممتاز ومختلف الدرجات.

Advertisements

وقال مجدى عبد الغني فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج": جمعية اللاعبين المحترفين فى إطار الدور الذى تقوم به تجاه لاعبي المسابقات بمختلف مسمياتها نجحت فى التوصل لاتفاق مع إحدى شركات الأدوية لتوريد 40 ألف من مراهم علاج العظام والتسخين للاعبين وذلك بشكل مجانى.

شدد على أن جمعية اللاعبين المحترفين بدأت فى توزيع المراهم على أندية القسم الثاني والثالث ومنها نادي المستقبل وأندية أخرى مشيرا إلى أن الجمعية حريصة كل الحرص على استفادة مختلف الأندية فى كافة الدرجات من تلك الميزة المجانية.

وطالب البلدوزر أندية الدورى الممتاز وفى مقدمتها قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك بضرورة إرسال مندوبين عنها إلى مقر جمعية اللاعبين المحترفين من أجل الحصول على الحصة الخاصة بها من المراهم.