دوت الخليج ينشر صور ٤ كؤوس لـ أمم أفريقيا فى مقر اتحاد الكرة

ينشر دوت الخليج أول صور لـ ٤ كؤوس لـ أمم أفريقيا لم يتم ضياعهم من مقر اتحاد الكرة منذ حريق الجبلاية.

كان مبنى الجبلاية فى الجزيرة تعرض للحريق فى عام ٢٠١٣ فى عهد جمال علام رئيس اتحاد الكرة السابق وتسبب الحريق في ضياع الكئوس والعديد من المقتنيات المهمة بالاتحاد.

يذكر ان مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أكد على اصدار عمرو الجنايني رءيس اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية تعليمات بعمل جرد لكافة الكؤوس الخاصة لا من افريقيا وبقية المقتنيات.

وقال المصدر ذاته إن اللجنة الخماسية قررت فتح تحقيق موسع نظرا لاختفاء مقتنيات وكؤوس اخرى ولا بتواجد فى مقر الجبلاية سوى ٣ منها فقط تم وضعها فى البهو.

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أشار إلى أن التحقيق سوف يشمل سؤال مسؤل الإدارة المالية وموظف بالمخازن عن ضياع الكؤوس خلال حريق الجبلاية عام ٢٠١٣.

استطرد: جاء رد الثنائى التابعين الى الإدارة المالية والمخازن بأن كأس أمم أفريقيا وبعض المقتنيات تم سرقتها خلال حريق الجبلاية فى ٢٠١٣ ولم يتم إعادة سوى كأس واحدة من خلال قسم قصر النيل بموجب محضر رسمي.

ولفت الى ان العطار هدد ثنائي الإدارة المالية والمخازن باحالتهم للتحقيق بسبب ضياع مقتنيات الجبلاية من الكؤوس في الحريق الذي تعرض إليه مقر الاتحاد عام ٢٠١٣.

اضاف أن "العطار" قال نصا لموظفي الإدارة المالية والمخازن: "لو الحاجة ما ظهرتش فى خلال ايام هاحول الإدارة المالية والمخازن للتحقيق".