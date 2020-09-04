المقاولون العرب يخضع لـ"رابيد تيست" استعدادا لوادى دجلة فى الدوري.. غدا

يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، والجهاز الفنى بقيادة عماد النحاس، غدًا السبت، لتحليل "رابيد تيست" للكشف عن فيروس كورونا قبل 48 ساعة من مباراة الفريق أمام وادى دجلة، فى المباراة التى بيتضيفها استاد بتروسبورت الاثنين المقبل، فى إطار منافسات الإسبوع الـ 25 من الدوري المصري الممتاز.
وكان المقاولون العرب قد حقق فوزًا مثيرًا بعشرة لاعبين على فريق المصرى البورسعيدى بهدفين نظيفين فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد برج العرب فى الجولة 24 للدوري أمس الخميس.
ولعب المقاولون العرب بعشرة لاعبين بعد طرد لاعب خط الوسط عبد العزيز موسى فى الدقيقة الرابعة من زمن اللقاء لعرقلته المهاجم النيجيرى اوستن اموتو.
وتقدم للمقاولون نجمه الكولومبى لويس ادوارد فى الدقيقة 19 وأضاف البديل محمد عصام الهدف الثانى فى الدقيقة 72.
ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 43 نقطة، حصدها أبناء عماد النحاس من 24 مباراة، حيث فازوا فى 13 لقاء وتعادلوا فى 4 أخرى وتلقوا الهزيمة فى 7 مباريات، وسجل لاعبو المقاولون 29 هدفًا واستقبلت شباكهم 21 آخرين.
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