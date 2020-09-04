الرياضة

زيدان يخطط لخطف جوهرة البوندسليجا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيدان يخطط لخطف جوهرة البوندسليجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، لتدعيم هجوم الفريق الملكي، بصفقة من الدوري الألماني.

 

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية، أن زيدان أبلغ إدارة ريال مدريد، بأنه يريد ضم الإسباني داني أولمو، مهاجم لايبزيج، قبل انطلاق الموسم الجديد.

 

Advertisements

ورجحت الصحيفة، أن صفقة أولمو ستكلف خزينة ريال مدريد، 40 مليون يورو.

 

ولفتت إلى أن النادي المدريدي لم يتقدم حتى الآن بعرض رسمي لضم داني أولمو. 

 

وساهم أولمو في تأهل لايبزيج لقبل نهائي دوري أبطال أوروبا، علمًا بأنه انضم للفريق الألماني قادمًا من دينامو زغرب في يناير الماضي مقابل 21 مليون يورو.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر زيدان يخطط لخطف جوهرة البوندسليجا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا