الرياضة

فايلر يحدد شروط مشاركة صالح جمعة مع الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - طالب المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، من صالح جمعة بمزيداً من التركيز والاجتهاد بشكل أكثر المرحلة المقبلة كي يتثنى له المشاركة أساسيا.

 

شروط عودة صالح جمعة للمباريات مع الأهلي

 

وأوضح المدرب السويسري رنيه فايلر لصالح جمعة أن مشاركته لمدة دقائق قليلة في مباراة المصري الأخيرة فتحت  باب المشاركة مع الفريق الفترة المقبل بشكل مُستمر إذا حافظ على تركيزه وإجتهاده.

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وظهر صالح جمعة لأول مرة مع فايلر حينما شارك كبديل في مباراة المصري السبت الماضي والتى إنتهت بفوز الأحمر بثنائية نظيفة أحرزهما اليو بادجي و حمدي فتحي.

 

من جانبه أشاد فايلر بجهود صالح جمعة لإستعادة عافيته من جديد خلال الفترة المقبلة وتحدث المدير الفني مع جهازه المعاون عن التحسّن الملحوظ في مستوي الاعب علي المستوي البدني.

 

واستبعد فايلر جمعة من قائمة الأهلي التي ستواجه وادي دجلة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري لكرة القدم.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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