الرياضة

عمار حمدي يضغط على الطلائع للموافقة على العرض التركي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمار حمدي يضغط على الطلائع للموافقة على العرض التركي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يفاوض عمار حمدي لاعب النادي الأهلي والمعار لصفوف طلائع الجيش، من مسؤوولي الفريق، الموافقة على العرض الذي تلقاه من نادي كارا جمرك التركي والانضمام إليه بداية من الموسم المقبل.

ويرغب اللاعب في خوض تجربة الاحتراف الخارجي والبحث عن المشاركة الأساسية، والتي تعد مهمة صعبة داخل جدران القلعة الحمراء.

Advertisements

وذلك بسبب التزاحم داخل صفوف النادي الأهلي، لذي طلب من مسؤولو القلعة الحمراء الموافقة على العرض التركي المقدم له.

وكان النادي الأهلي قد رفض العرض التركي الذي تقدم به نادي كارا جمرك بسبب وجود بند يحق للنادي التركي شراء اللاعب بعد موسم الإعارة.

ويحتل النادي الأهلي صدارة ترتيب الدوري العام برصيد 62 نقطة بفارق 17 نقطة عن أقرب الملاحقين بيراميدز، فيما يحتل وادي دجلة المركز العاشر برصيد 26 نقطة

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر عمار حمدي يضغط على الطلائع للموافقة على العرض التركي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

مريم الجابري

مريم الجابري

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا