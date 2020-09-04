عضو الجبلاية السابق يفتح النار: لو ضاع كرسي اللجنة الخماسية سنتهم أبو ريدة وعلام

أكد المهندس احمد مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق، أن سرقة كؤوس أمم أفريقيا تم إثباتها فى محاضر رسمية عقب حريق الجبلاية.

وقال المهندس احمد مجاهد فى تصريحات خاصة لصدى البلد: "كنت عضوا فى مجلس جمال علام فى عام ٢٠١٣ وفى اليوم الذى حدث فيه حريق الجبلاية كنت انا وجمال علام فى المغرب وتم إثبات الحريق وسرقة مقتنيات الجبلاية والأوراق فى محاضر رسمية".

وتابع: مجلس جمال علام ومن بعده المهندس هانى ابو ريدة ليسوا مسؤلين عن سرقة كؤوس أمم أفريقيا على الإطلاق والجهات التنفيذية أجرت تحقيقا موسعا حول ذلك الشأن.

وأضاف: اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني تولت المهمة منذ عام وشهرين فقط ولم يتذكروا سرقة كؤوس أمم أفريقيا سوى الآن.

وأشار إلى أن اللجنة الخماسية تسعى إلى افتعال أى شيء من أجل توجيه الشارع الرياضى عن خطاب الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا الخاص برحيلهم فى ٣٠ نوفمبر القادم وإجراء انتخابات قادمة.

وشدد على أنه فى حال ضياع كرسي داخل مقر الجبلاية سوف تقوم اللجنة الخماسية المؤقتة بتوجيه أصابع المسؤلية الى مجلس جمال علام وابوريدة.

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يذكر ان مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة اكد على اصدار عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية تعليمات بعمل جرد لكافة الكؤوس الخاصة لأمم افريقيا وبقية المقتنيات.

وقال المصدر ذاته إن اللجنة الخماسية قررت فتح تحقيق موسع نظرا لاختفاء مقتنيات وكؤوس اخرى ولا يتواجد فى مقر الجبلاية سوى ٣ منها فقط تم وضعها فى البهو.

وأشار إلى أن التحقيق سوف يشمل سؤال مسؤل الإدارة المالية وموظف بالمخازن عن ضياع الكؤوس خلال حريق الجبلاية عام ٢٠١٣.

ولفت الى ان العطار هدد ثنائى الإدارة المالية والمخازن باحالتهما للتحقيق بسبب ضياع مقتنيات الجبلاية من الكئوس في الحريق الذي تعرض إليه مقر الاتحاد عام ٢٠١٣.

وأضاف أن "العطار قال نصا لموظفي الإدارة المالية والمخازن: "لو الحاجة ما ظهرتش فى خلال ايام هاحول الإدارة المالية والمخازن للتحقيق".