وتعرض مبني الجبلاية لحريق فى عام ٢٠١٣ فى عهد جمال علام رئيس اتحاد الكرة السابق وتسبب الحريق في ضياع الكئوس والعديد من المقتنيات المهمة بالاتحاد، من بينهم كأس الأمم الأفريقية.
كان مجدي عبدالغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، قال منذ قليل في تصريحات صحفية، أن كأس الأمم الأفريقية قد يكون مع شوقي غريب مثلما يردد البعض".
ونفى شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي في تصريح لـ دوت الخليج ما قاله مجدي عبدالغني، حيث أوضح :" هذه تفاهات ولا تستحق رد أكبر من ذلك".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر شوقي غريب يكشف لـ "دوت الخليج" حقيقة احتفاظه بنسخة كأس أمم أفريقيا المفقودة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.