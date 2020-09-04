شوقي غريب يكشف لـ "دوت الخليج" حقيقة احتفاظه بنسخة كأس أمم أفريقيا المفقودة

كشف شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي حقيقة احتفاظه بكأس الأمم الأفريقيىة المفقودة التي توج بها منتخب مصر 2006 و 2008 و 2010.

وتعرض مبني الجبلاية لحريق فى عام ٢٠١٣ فى عهد جمال علام رئيس اتحاد الكرة السابق وتسبب الحريق في ضياع الكئوس والعديد من المقتنيات المهمة بالاتحاد، من بينهم كأس الأمم الأفريقية.

كان مجدي عبدالغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، قال منذ قليل في تصريحات صحفية، أن كأس الأمم الأفريقية قد يكون مع شوقي غريب مثلما يردد البعض".

ونفى شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي في تصريح لـ دوت الخليج ما قاله مجدي عبدالغني، حيث أوضح :" هذه تفاهات ولا تستحق رد أكبر من ذلك".