قانونية الجبلاية تستدعى على كامل للتحقيق فى ضياع كؤوس أمم أفريقيا

استدعت إدارة الشؤون القانونية في اتحاد الكرة على كامل المسؤول عن المخازن فى مشروع الهدف باتحاد الكرة فى مدينة ٦ أكتوبر من أجل التحقيق فى ضياع كؤوس أمم أفريقيا.

كان مبنى الجبلاية فى الجزيرة تعرض للحريق فى عام ٢٠١٣ فى عهد جمال علام رئيس اتحاد الكرة السابق وتسبب الحريق في ضياع الكئوس والعديد من المقتنيات المهمة بالاتحاد.

ومن المقرر أن يمثل على كامل للتحقيق خلال الساعات القادمة بمعرفة محمد الماشطة عضو إدارة الشؤون القانونية فى الجبلاية باعتباره مسؤولا عن المخازن.

يذكر أن مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أكد على إصدار عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية تعليمات بعمل جرد لكافة الكؤوس الخاصة لا من أفريقيا وبقية المقتنيات.

وقال المصدر ذاته إن اللجنة الخماسية قررت فتح تحقيق موسع نظرا لاختفاء مقتنيات وكؤوس اخرى ولا بتواجد فى مقر الجبلاية سوى ٣ منها فقط تم وضعها فى البهو.

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أشار إلى أن التحقيق سوف يشمل سؤال مسؤل الإدارة المالية وموظف بالمخازن عن ضياع الكؤوس خلال حريق الجبلاية عام ٢٠١٣.

استطرد: جاء رد الثنائى التابعين إلى الإدارة المالية والمخازن بأن كأس أمم أفريقيا وبعض المقتنيات تم سرقتها خلال حريق الجبلاية فى ٢٠١٣ ولم يتم إعادة سوى كأس واحدة من خلال قسم قصر النيل بموجب محضر رسمي.

ولفت إلى أن العطار هدد ثنائى الإدارة المالية والمخازن باحالتهم للتحقيق بسبب ضياع مقتنيات الجبلاية من الكئوس في الحريق الذي تعرض إليه مقر الاتحاد عام ٢٠١٣.

أضاف أن "العطار" قال نصا لموظفي الإدارة المالية والمخازن: "لو الحاجة ما ظهرتش فى خلال ايام هاحول الإدارة المالية والمخازن للتحقيق".