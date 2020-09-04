فى ضياع كؤوس أمم أفريقيا.. خضوع مدير المالية وموظف المخازن للتحقيق باتحاد الكرة

خضع الثنائى أحمد محب مدير الإدارة المالية فى اتحاد الكرة ووليد مهدى موظف بالمخازن للتحقيق بمعرفة محمد الماشطة فى الشؤون القانونية لاتحاد الكرة بشأن ضياع كؤوس أمم أفريقيا.

كان مبنى الجبلاية فى الجزيرة تعرض للحريق فى عام ٢٠١٣ فى عهد جمال علام رئيس اتحاد الكرة السابق وتسبب الحريق في ضياع الكئوس والعديد من المقتنيات المهمة بالاتحاد.

وأحالت اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني الثنائى الى التحقيق، أمس، الخميس، وجرى التحقيق معهما بمعرفة محمد الماشطة.

يذكر ان مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة اكد على اصدار عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية تعليمات بعمل جرد لكافة الكؤوس الخاصة لا من افريقيا وبقية المقتنيات.

وقال المصدر ذاته إن اللجنة الخماسية قررت فتح تحقيق موسع نظرا لاختفاء مقتنيات وكؤوس اخرى ولا بتواجد فى مقر الجبلاية سوى ٣ منها فقط تم وضعها فى البهو.

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أشار إلى أن التحقيق سوف يشمل سؤال مسؤل الإدارة المالية وموظف بالمخازن عن ضياع الكؤوس خلال حريق الجبلاية عام ٢٠١٣.

واستطرد:"جاء رد الثنائى التابعين الى الإدارة المالية والمخازن بأن كأس أمم أفريقيا وبعض المقتنيات تم سرقتها خلال حريق اتحاد الكرة فى ٢٠١٣ ولم يتم إعادة سوى كأس واحدة من خلال قسم قصر النيل بموجب محضر رسمي.

ولفت الى ان العطار هدد ثنائى الإدارة المالية والمخازن باحالتهما للتحقيق بسبب ضياع مقتنيات الجبلاية من الكئوس في الحريق الذي تعرض إليه مقر الاتحاد عام ٢٠١٣.

أضاف أن "العطار" قال نصا لموظفي الإدارة المالية والمخازن: "لو الحاجة ما ظهرتش فى خلال ايام هاحول الإدارة المالية والمخازن للتحقيق".