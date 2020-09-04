الرياضة

سلبية تحاليل لاعبي تليفونات بني سويف

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أثبتت التحاليل خلو جميع لاعبي تليفونات بني سويف من فيروس وبذلك أصبح جميع لاعبي الفريق على أتم استعداد وجاهزية لاستئناف وعودة دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد.

وأجري تليفونات بني سويف البروتوكول الجديد الخاص بتحليل الدم المسمى بإجراء الكاشف السريع "Rapid Test"، ليتأكد جهاز الفريق السويفي أن كافة العناصر لا تعانى من أي إصابة بفيروس كورونا وبذلك أصبح الفريق جاهزا لعودة دورى القسم الثانى في 20 سبتمبر.

ويلاقي نادي تليفونات بني سويف، في أول مباراة رسمية، نظيره نادى سوهاج على ملعب سوهاج يوم 20 سبتمبر القادم.

ويتبقى على نهاية الموسم لفريق تيلفونات بني سويف، خمس مباريات مع أندية لفريق سوهاج والمنيا وبترول أسيوط وبنى سويف والإعلاميين.

يذكر أن فريق تليفونات بني سويف يعانى من أزمة مالية صعبة للغاية، أدت إلى الاستعانة بنصف قوام الفريق فقط، ثم الاستعانة بمجموعة من لاعبى قطاع الناشئين بالنادى.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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