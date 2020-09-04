اتحاد الكرة يتسلم كأسين من قسم قصر النيل وحلوان

أكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة ان الجبلاية تسلمت من قسم قصر النيل وقسم شرطة حلوان اثنين من الكؤوس الخاصة بامم افريقيا والبطولة العربية وبعض المقتنيات بعد حريق الاتحاد عام ٢٠١٣.

كان مبنى الجبلاية فى الجزيرة تعرض للحريق فى عام ٢٠١٣ فى عهد جمال علام رئيس اتحاد الكرة السابق وتسبب الحريق في ضياع الكئوس والعديد من المقتنيات المهمة بالاتحاد.

وقال المصدر ان الجبلاية بعد حريق المبني مباشرة تسلمت من قسم قصر النيل أحد الكؤوس بامم افريقيا كما تسلمت اللجنة الخماسية أحد الكؤوس الخاصة بالبطولة العربية مؤخرا من قسم حلوان.

يذكر ان مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أكد على اصدار عمرو الجنايني رءيس اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية تعليمات بعمل جرد لكافة الكؤوس الخاصة لا من افريقيا وبقية المقتنيات.

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وقال المصدر ذاته إن اللجنة الخماسية قررت فتح تحقيق موسع نظرا لاختفاء مقتنيات وكؤوس اخرى ولا بتواجد فى مقر الجبلاية سوى ٣ منها فقط تم وضعها فى البهو.

أشار إلى أن التحقيق سوف يشمل سؤال مسؤل الإدارة المالية وموظف بالمخازن عن ضياع الكؤوس خلال حريق الجبلاية عام ٢٠١٣.

ولفت الى ان العطار هدد ثنائي الإدارة المالية والمخازن باحالتهم للتحقيق بسبب ضياع مقتنيات الجبلاية من الكؤوس في الحريق الذي تعرض إليه مقر الاتحاد عام ٢٠١٣.

اضاف أن "العطار" قال نصا لموظفي الإدارة المالية والمخازن: "لو الحاجة ما ظهرتش فى خلال ايام هاحول الإدارة المالية والمخازن للتحقيق".