قائمة بيراميدز استعدادا لمواجهة للجونة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز قائمته التي تسافر عصر اليوم، الجمعة، لمدينة الغردقة استعدادا لمواجهة الجونة في الدوري الممتاز. ويحل بيراميدز ضيفا في السادسة من مساء الأحد المقبل على الجونة باستاد الجونة في إطار الجولة ٢٥ من الدوري الممتاز. وجاءت القائمة على النحو التالي: Advertisements حراسة المرمى: مهدي سليمان - عبد الرحمن أيمن - يوسف نادر خط الدفاع: عمر جابر - محمد حمدي - طارق طه - عبد الله بكري - علي جبر - رجب بكار - أحمد أيمن منصور خط الوسط: نبيل عماد دونجا - إيريك تراوري - محمد فتحي - أحمد توفيق - محمد فاروق - إبراهيم حسن - إسلام عيسى - عمر العيوني - إبراهيم عادل - محمود حمادة خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس

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