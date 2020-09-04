نجح نادي تشيلسي الانجليزي، في إنهاء إجراءات ضم اللاعب الالماني كاي هافيرتز لاعب فريق بايرلفركوزن وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وكان نادي باير ليفركوزن أعلن عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن كاي هافيرتز غادر معسكر منتخب المانيا في شتوتجارت استعداد للإنتقال للنادي تشيلسي الانجليزي بعد الاتفاق بين المسؤولين في الاتحاد الالماني ونادي بايرليفركوزن.
وسيتم الاعلان عن صفقة النجم الالماني بشكل رسمي خلال ساعات بمبلغ وصل الي 70 مليون استرليني بالاضافة الي البدلات.
ولعب كاي كلاعب وسط او كجناح مع فريقه وشارك في 45 مباراة ونجح في تسجيل 18 هدف وصنع 9 لزملائه.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر صفقة جديدة للبلوز.. هافيرتز يغادر معسكر ألمانيا للانضمام لتشيلسي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.