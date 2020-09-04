أحمد مجاهد: كؤوس أفريقيا فى الجبلاية مجرد نسخ والأصل فى الكاف

أكد المهندس أحمد مجاهد عضو إتحاد الكرة السابق، أن كؤوس أمم أفريقيا الموجودة داخل مقر الجبلاية مجرد نسخ.
وكان مبنى الجبلاية فى الجزيرة تعرض للحريق فى عام ٢٠١٣ فى عهد جمال علام رئيس اتحاد الكرة السابق وتسبب الحريق في ضياع الكئوس والعديد من المقتنيات المهمة بالاتحاد.
وقال المهندس أحمد مجاهد عضو إتحاد الكرة السابق فى تصريحات خاصة لصدى البلد: كؤوس أمم أفريقيا الموجودة فى مقر الجبلاية بالجزيرة مجرد نسخ تقليد أما الاصل موجود فى مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف.
يذكر ان مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أكد على اصدار عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية تعليمات بعمل جرد لكافة الكؤوس الخاصة بأمم افريقيا وبقية المقتنيات.
وقال المصدر ذاته إن اللجنة الخماسية قررت فتح تحقيق موسع نظرا لاختفاء مقتنيات وكؤوس اخرى حيث لا يتواجد فى مقر الجبلاية سوى ٣ منها فقط تم وضعها فى البهو.
وأشار إلى أن التحقيق سوف يشمل سؤال مسؤل الإدارة المالية وموظف بالمخازن عن ضياع الكؤوس خلال حريق الجبلاية عام ٢٠١٣.
ولفت الى ان العطار هدد ثنائى الإدارة المالية والمخازن باحالتهم للتحقيق بسبب ضياع مقتنيات الجبلاية من الكئوس في الحريق الذي تعرض إليه مقر الاتحاد عام ٢٠١٣.
اضاف أن "العطار قال نصا لموظفي الإدارة المالية والمخازن: "لو الحاجة ما ظهرتش فى خلال ايام هاحول الإدارة المالية والمخازن للتحقيق".
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