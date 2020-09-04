علق الصقر أحمد حسن عميد لاعبى العالم ونجم الأهلى والزمالك وقائد منتخب مصر السابق، على واقعة سرقة كأس الأمم الأفريقية التى توج بها المنتخب الوطنى ثلاث مرات متتالية أعوام 2006 و2008 و2010 من الجبلاية. ونشر أحمد حسن صورة له مع الكئوس وعلق قائلًا: "وأنا كمان هحكيلكم حكاية شربات.. قالك كأس ضاع واسألوا أحمد حسن.. دول ٤ يا بابا انت وهو علشان لو ناسيين ؟!". وتابع: "لو عاوزين واحد كمان ممكن نرجع نلعب ونجيب كأس خامس.. والله فعلًا عايشين كوميديا هابطة !!! بس الصورة حلوة". واحتفظت مصر بكأس أفريقيا بعد الفوز ببطولات أمم أفريقيا 2006 و2008 و2010 على التوالي.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أحمد حسن تعليقا على سرقة كأس أفريقيا: عايشين كوميديا هابطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.