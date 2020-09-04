سون يفوز بجائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي خلال الموسم.. فيديو

فاز الكوري سون هيونج مين لاعب فريق توتنهام، بجائزة افضل هدف في الدوري الانجليزي موسم 2019-2020 والتى تقدمها رابطة الدورى. وكان سون سجل هدف مذهلا في شباك فريق بيرنلي. جدير بالذكر ان سون لعب 102 مباراة بقميص توتنهام هوتسبير، سجل خلالهم 30 هدف، كما شارك ف 74 مباراة لمنتخب كوريا الجنوبية سجل خلالهم 23 هدف.

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