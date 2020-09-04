أخبار الرياضة.. تفاصيل ١٢٠ ساعة فى أزمة سرقة كؤوس أفريقيا.. ومواعيد مباريات دوري الأبطال

٧ سنوات مرت على حريق مبنى الجبلاية فى الجزيرة وتحديدا فى عام ٢٠١٣ فى عهد جمال علام رئيس اتحاد الكرة السابق الذى تسبب في ضياع الكئوس والعديد من المقتنيات المهمة بالاتحاد.

كشف أحمد حسن عميد لاعبى العالم ونجم الأهلى والزمالك وقائد منتخب مصر السابق تفاصيل جديدة فى سرقة كأس الأمم الأفريقية التى توج بها المنتخب الوطنى ثلاث مرات متتالية أعوام 2006 و2008 و2010 من الجبلاية .

نشر الإعلامي أحمد شوبير تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى " تويتر ".

كشف شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي حقيقة احتفاظه بكأس الأمم الأفريقيىة المفقودة التي توج بها منتخب مصر 2006 و 2008 و 2010.

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كشف الإعلامى خالد الغندور نجم نادى الزمالك السابق عن تفاصيل مواعيد وأسباب تأجيل دور نصف النهائي فى دورى أبطال إفريقيا.

في إطار التطوير الذي يقوم به الاتحاد المصري لكرة القدم حاليا لمقره الرئيسي ومن بينه تحويل المدخل إلى متحف مصغر للكرة المصرية ، فوجئت إدارة الاتحاد بعدم وجود عدد من الكؤوس القديمة في مخازن الاتحاد التي كان من المفترض أن يتم الاستعانة بها في عملية التطوير.

أكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة ان الجبلاية تسلمت من قسم قصر النيل وقسم شرطة حلوان اثنين من الكؤوس الخاصة بامم افريقيا والبطولة العربية وبعض المقتنيات بعد حريق الاتحاد عام ٢٠١٣.

أعرب حمدو الهوني مهاجم فريق الترجي التونسي، عن سعادته بتجديد عقده مع باب سويقة، لمدة 3 مواسم.