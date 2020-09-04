شاهد .. فى حضور مرتضى منصور .. أحمد الميرغني: أنا سيساوى الآن وأحترم الجيش والشرطة

قدم أحمد الميرغنى لاعب الزمالك السابق اعتذاره للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والجيش والشرطة المصرية عن رأيه السابق قبل 6 سنوات فى حضور المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك.

ونشر المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك فيديو يجمعه بأحمد الميرغنى أكد خلاله أنه يقدر الرئيس السيسى ورجال الجيش والشرطة ويعتذر عن رأيه السابق، خاصة أنه كان صغير السن لا يتجاوز عمره الـ26 عاما .

وقال الميرغنى : أعترف أننى أخطأت وكنت صغيرا وليس هناك بشر لا يخطئون وأعتذر عن ذلك وأحترم الجميع من أصغر جندى فى الجيش إلى أكبر رأس فى البلد وأحترم الرئيس السيسى واثمن عمله من أجل إعادة الهيبة لمصر الحبيبة والتنمية، والتطوير الذى تشهده جميع المجالات وحربه ضد الإرهاب.

وشدد الميرغنى على أنه لو كان سيئا أو يقصد الخطأ الذى صدر عنه لهرب خارج البلد مثلما فعل أعداؤها أو تعرض للسجن ولكن الجميع يعلم أنه ليس سيئا أو ضد البلد، مقدما الشكر للمستشار مرتضى منصور الذى انقذه من الضياع وأعاد اليه الحياة بالعودة لبيته الزمالك .

فيما بدأ المستشار مرتضى منصور حديثه موجها كلامه لأحمد الميرغنى قائلا : بقيت 6 سنوات فى منزلك بدون عمل وإعتزلت اللعب مبكرا بعدما تعرضت لكمين من المزايدين ولا يوجد إنسان لا يخطأ وأعدتك للزمالك بعدما أصبحت سيساوى مثلى وتدعم بلدك وجيشك الذى يدعم عن عرضنا وأرضنا ويضحى جنوده وضباطه بأرواحهم من أجل ذلك فى حربهم ضد الإرهاب .

وقال مرتضى منصور : التقيت الرئيس السيسى قبل فوزه بمقعد رئاسة الجمهورية وبعد ذلك ، فهو إنسان محترم ومؤدب ويعمل من أجل مصر بكل ما أوتى من جهد وجنينا ثمار ذلك فى تطوير البنية التحتية وبناء المدن الجديدة واصلاح الطرق وتدشين المصانع والقضاء على العشوائيات واستعادة هيبة مصر بين العالم .

وشدد منصور على أن الرئيس السيسى يحارب الإرهاب والأطماع الخارجية ومعه الجيش والشرطة اللذين يحظيان بكل تقدير من الشعب المصري وأنت أحدهم ولن نترك تدفع ثمن غلطة اعتذرت عنها ونعلم جيدا أنك سيساوى الآن عن قناعة .

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وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قد قرر تعيين أحمد الميرغني لاعب فريق الكرة السابق بالنادي ضمن لجنة تطوير واكتشاف المواهب بالقلعة البيضاء.

وتتكون اللجنة من غانم سلطان وأحمد عبد الحليم وعادل المأمور وحمادة عبد اللطيف وتامر عبد الحميد.

وأكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك والمشرف على قطاعات الناشئين ومدرسة الكرة والأكاديميات بالزمالك أن أحمد الميرغني ابن النادي وسيكون إضافة كبيرة في لجنة التطوير.

وأجرى قطاع الناشئين بنادي الزمالك اليوم تجارب لعدد من اللاعبين.

يأتي هذا من اجل اختيار عناصر جديدة ومميزة للقطاع في حضور طارق يحيي رئيس القطاع ومدحت عبد الهادي نائب الرئيس وأحمد سمير المدير الفني بينما ضمت اللجنه الفنية كلا من أحمد عبد الحليم وغانم سلطان وحسن بصري وعادل المأمور وتامر عبد الحميد.