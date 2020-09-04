خلال ساعات.. ميسي يعلن الاستمرار مع برشلونة في بيان رسمي

أعلنت تقارير الصحف الاسبانية، أن النجم الارجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة سيستمر مع النادي الكتالوني الفترة المقبلة بعد التراجع عن فكرة الرحيل.
وأكدت صحيفة اس الاسبانية أن ميسي سيعلن بقاءه في نادي برشلونة رسميا خلال الساعات القليلة المقبلة وذلك خلال الموسم المقبل 2020-2021 وبعدها سيفكر في الرحيل.
وحسب تقرير الصحيفة فإن محاميي ميسي يستعدون للرد علي رابطة الدوري الاسباني التى أعلنت أن رحيل ميسي لن يكو مجانا وسيكون بمقابل 700 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي في العقد مع النادي.
وكان ميسي ابلغ ادارة نادي برشلونة في وقت سابق رحيله عن الفريق مفعلا بند الرحيل المجاني بعد نهاية كل موسم الا ان النادي رد بأن البند كان مفعلا حتي 10 يونيو الماضي واصبح غير متاحا في الوقت الحالي.
علي جانب اخر فإن صحيفة ماركا الاسبانية أعلنت ان اللاعب لن يغادر مدينة برشلونة لأنه قضي حياته هناك ولديه العديد من الاستثمارات ومن الصعب الرحيل عنها.
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