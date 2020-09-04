والد ميسي يؤكد إمكانية رحيل "ليو" عن برشلونة مجانا

أكد خورخي والد ووكيل أعمال ليونيل ميسي، أن نجله يمكنه الرحيل مجانا عن برشلونة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وكانت رابطة الليجا أعلنت منذ أيام أن ميسي لا يمكنه الرحيل بدون موافقة إدارة برشلونة إلا بعد دفع الشرط الجزائي الموقع في عقده والمقدر بـ 700 مليون يورو.

وقال والد ميسي في بيانا رسميا: "لا أعرف أي عقد قاموا بتحليله، وعلى أي أساس قالوا أن ليو لا يمكنه الرحيل خلال الصيف الحالي، إلا بعد دفع الشرط الجزائي".

وأضاف:" هذا خطأ من قبل رابطة الليجا، حيث لا يسري هذا الشرط الجزائي، حال رحيل ميسي هذا الصيف وفقا لبنود التعاقد، وبالتالي يحق لللاعب الرحيل مجانا".

يذكر أن تقارير أشارت مؤخرا أن ميسي بات قريبا من التراجع عن قرار الرحيل عن برشلونة، وسيعلن عن ذلك الساعات القادمة.