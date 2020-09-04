نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي ووادي دجلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سيواجه النادي الأهلي، نظيره وادي دجلة في إطار الجولة الـرابعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري العام. وتحمل مباراة الأهلي ووادي دجلة رقم 16 في لقاءات الفريقين، حيث التقى الفريقان في 15 مباراة في منافسات بطولة الدوري منذ الظهور الأول لوادي دجلة بدوري الأضواء والشهرة موسم2010-2011. ونستعرض لكم جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز كالآتي: 1-الأهلي 62 نقطة. 2-الزمالك 48 نقطة. 3-بيراميدز 45 نقطة. 4-المقاولون العرب 43 نقطة. 5-الاتحاد السكندري 35 نقطة. 6-سموحة 31 نقطة. 7-إنبي 31 نقطة. Advertisements 8-الإسماعيلي 27 نقطة. 9- الإنتاج الحربي 27 نقطة 10- حرس الحدود 26 نقطة. 11- وادي دجلة 26 نقطة. 12-طلائع الجيش 26 نقطة. 13-الجونة 25 نقطة. 14- مصر المقاصة 24 نقطة. 15- أسوان 24 نقطة. 16-المصري 21 نقطة. 17-اف سي مصر 18 نقطة. 18-طنطا 17 نقطة.

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