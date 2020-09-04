بيكلى ومرعي يقودان هجوم المقاصة أمام الإسماعيلي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة تشكيل فريقه لمباراة الإسماعيلي، المقرر انطلاقها في تمام الخامسة مساء اليوم على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن الجولة الـ ٢٤ للدوري. وجاء تشكيل المقاصة كالتالي: حراسة المرمى: محمود حمدي الدفاع: عصام صبحي وأحمد مودي ومحمد دبش وعاصم سعيد Advertisements خط الوسط: خالد أوتشو وصلاح ريكو وباولن فوافي ومحمد إبراهيم الهجوم: شميلس بيكلي وعمرو مرعي. ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو وأحمد ياسين ومصطفى شبيطة وميدو جابر وصلاح عاشور ومحمد توني وعبد الله مجدي وأودو موسيس وصلاح أمين. يدخل المقاصة المباراة برصيد ٢٤ نقطة ويحتل المركز الـ ١٤ في جدول ترتيب الدوري.‎

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