خورخي ميسي يفتح النار على رابطة الليجا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن خورخي ميسي والد ووكيل أعمال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة بيان رسمي للرد على بيان الليجا الإسبانية الذي أقر أن قائد البلوغرانا لا يمكنه الرحيل عن النادي بشكل مجاني.
واعترف خورخي أن ابنه يحق له التوقيع لاي نادٍ قبل بداية الموسم المقبل، كما انه لا يملك أي شروط جزائية تحيل هبوط ذلك البند.
وكان ميسي قريب جدا من التعاقد مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الا أن تهديد بارتوميو رئيس النادي الكتالوني، ورابطة الليجا الإسبانية قد أجل إنتقال الللاعب إلى الموسم المقبل.
وجاء بيان خورخي ميسي للرد على رابطة الليجا الإسبانية كالتالي :.
لسنا نعرف ما هو العقد الذي اطلعت عليه رابطة الدوري الإسباني، ولكن عقد ليونيل ميسي مع نادي برشلونة ينص على التالي:
- يحق للاعب إنهاء عقده قبل نهاية موسم 2019/2020.
- قيمة فسخ العقد تُلغى في حال قرر اللاعب المغادرة مع نهاية الموسم.
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