الرياضة

خورخي ميسي يفتح النار على رابطة الليجا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خورخي ميسي يفتح النار على رابطة الليجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن خورخي ميسي والد ووكيل أعمال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة بيان رسمي للرد على بيان الليجا الإسبانية الذي أقر أن قائد البلوغرانا لا يمكنه الرحيل عن النادي بشكل مجاني.

واعترف خورخي أن ابنه يحق له التوقيع لاي نادٍ قبل بداية الموسم المقبل، كما انه لا يملك أي شروط جزائية تحيل هبوط ذلك البند.

وكان ميسي قريب جدا من التعاقد مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الا أن تهديد بارتوميو رئيس النادي الكتالوني، ورابطة الليجا الإسبانية قد أجل إنتقال الللاعب إلى الموسم المقبل.

Advertisements

وجاء بيان خورخي ميسي للرد على رابطة الليجا الإسبانية كالتالي :.

لسنا نعرف ما هو العقد الذي اطلعت عليه رابطة الدوري الإسباني، ولكن عقد ليونيل ميسي مع نادي برشلونة ينص على التالي:

- يحق للاعب إنهاء عقده قبل نهاية موسم 2019/2020.

- قيمة فسخ العقد تُلغى في حال قرر اللاعب المغادرة مع نهاية الموسم.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر خورخي ميسي يفتح النار على رابطة الليجا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا