نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح يتلقى صدمة غير متوقعة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تلقى الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، خبر صادم بعد استبعاده من القائمة المختصرة لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للموسم المنقضي والتي أعلنتها رابطة المحترفين الإنجليزية.
وسيطر لاعبي ليفربول حامل لقب البريميرليج ووصيفه مانشستر سيتي على القائمة، حيث تواجد 4 لاعبين من الريدز وهم من ترينت ألكسندر أرنولد، وفيرجيل فان دايك، وجوردان هندرسون، وساديو ماني، ومن مانشستر سيتي ضمت القائمة الثنائي رحيم سترلينج وكيفين دي بروين المرشح الأوفر حظا للتتويج بالجائزة نظرًا لما قدمه من تمريرات حاسمة مع السيتي على مدار الموسم.
أما جائزة لاعب العام الشاب يتنافس كلا من ، تامي أبراهام وماسون مونت لاعبا تشيلسي، وأرنولد لاعب ليفربول، وماسون جرينود وماركوس راشفورد لاعبا مانشستر يونايتد، وبيكايو ساكا لاعب أرسنال.
وتوج الهولندي فيرجيل فان دايك نجم ليفربول توج بجائزة لاعب العام في إنجلترا الموسم الماضي
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