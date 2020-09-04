نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يفقد نجم الفريق أمام طلائع الجيش في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تأكد غياب محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك، عن مباراة فريقه المقبلة أمام طلائع الجيش بسبب الإصابة التي تعرض لها بالأمس أمام بيراميدز.
وأصيب قائد الزمالك بكدمة قوية في الركبة بعد مشاركته بديلا أمام بيراميدز أمس الخميس، في المباراة التي انتهت بفوز الزمالك 2-0، وأكد التشخيص المبدئي لإصابة شيكابالا يؤكد عدم قدرته على خوض مباراة طلائع الجيش، وسيخضع اللاعب لأشعة تحدد طبيعة الإصابة وفترة غيابه.
ويواجه الزمالك طلائع الجيش بعد غد الأحد على ستاد القاهرة ضمن الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز.
وشارك اللاعب بالأمس مع الزمالك بعد فترة إيقاف دامت لثماني مبارايات.
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