بعد سرقته.. هل يحق لمصر مطالبة الكاف بكأس أمم أفريقيا بديل.. مصدر يجيب

أكد مصدر مطلع داخل إتحاد الكرة ان اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية لا يحق لها مخاطبة الكاف من أجل تسلم كأس أمم أفريقيا بديل.

كان مبنى الجبلاية فى الجزيرة تعرض للحريق فى عام ٢٠١٣ فى عهد جمال علام رئيس اتحاد الكرة السابق وتسبب الحريق في ضياع الكئوس والعديد من المقتنيات.

قال المصدر انه لا يجوز للجبلاية الاستناد إلى الظروف القهرية التى أدت الى سرقة كؤوس أمم أفريقيا من أجل مخاطبة الكاف من أجل توفير البديل.

أضاف.. سرقة كؤوس أمم أفريقيا مسؤلية اتحاد الكرة عليه أن يتحملها ولا توجد قوة قاهرة فى تلك الأمور القوة القاهرة فى الأداء الرياضى لكن ذلك يتعين عليك كاتحاد المحافظة عليه لان تلك الكؤوس لا تكرر .

يذكر ان مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة اكد على اصدار عمرو الجنايني رءيس اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية تعليمات بعمل جرد لكافة الكؤوس الخاصة لا من افريقيا وبقية المقتنيات.

Advertisements

وقال المصدر ذاته إن اللجنة الخماسية قررت فتح تحقيق موسع نظرا لاختفاء مقتنيات وكؤوس اخرى ولا بتواجد فى مقر الجبلاية سوى ٣ منها فقط تم وضعها فى البهو.

أشار إلى أن التحقيق سوف يشمل سؤال مسؤل الإدارة المالية وموظف بالمخازن عن ضياع الكؤوس خلال حريق الجبلاية عام ٢٠١٣.

ولفت الى ان العطار هدد ثناءى الإدارة المالية والمخازن باحالتهم للتحقيق بسبب ضياع مقتنيات الجبلاية من الكئوس في الحريق الذي تعرض إليه مقر الاتحاد عام ٢٠١٣.

اضاف أن "العطار" قال نصا لموظفي الإدارة المالية والمخازن: "لو الحاجة ما ظهرتش فى خلال ايام هاحول الإدارة المالية والمخازن للتحقيق".