الـ VAR ومخالفة تلغيان هدفين لـ مصر المقاصة في شباك الإسماعيلي

قرر حكم مباراة الاسماعيلي امام مصر المقاصة الغاء هدف لـ المقاصة في الدقيقة الـ 27 من عمر المباراة، كان قد سجله عمرو مرعي، عقب خطأ في وسط الملعب.
وقبل ذلك بدقائق، أحرز باولون فوافي نجم فريق مصر المقاصة، هدف التعادل أمام الإسماعيلي في الدقيقة الـ 21 من عمر المباراة المقامة حاليا على استاد المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الـ 24 من الدوري المصري، وبعد العودة إلى الـ VAR ليتأكد من شبهة التسلل في اللعبة.
وكان عبدالرحمن مجدي نجم فريق الاسماعيلي أحرز هدف الفريق الأول أمام مصر المقاصة في الدقيقة الـ 11 من عمر المباراة حيث جاء الهدف من تسديدة صاروخية لـ نجم الاسماعيلي.
يدخل المقاصة المباراة برصيد ٢٤ نقطة ويحتل المركز الـ ١٤ في جدول ترتيب الدوري.
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