دوت الخليج ينفرد بكواليس إعلان ميسي بقاءه في برشلونة

وعلم دوت الخليج أن ميسي لن ينشر فيديو على حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، بل سيظهر في حوار صحفي مع موقع جول العالمي.
وسيعلن ميسي عن بقائه في صفوف برشلونة بعد لحظات، موضحًا أسباب طلبه الرحيل، فاللاعب الأرجنتيني سيتحدث عن شعوره بأن وجوده لن يكون له فائدة لـ برشلونة في الموسم المقبل، وأن خروجه سيتيح لكومان المدير الفني الجديد لبرشلونة بناء مشروع جديد للفريق الكتالوني بدونه، وهو الأمر الذي سيفرضه الزمن في يوم من الأيام بكل شك لاقتراب اعتزاله.
وسيوضح ميسي أسباب تراجعه عن قراره فهو لا يريد نزاعا قضائيا بينه وبين النادي الذي ترعرع ضمن صفوفه، كما أن جماهير البارسا وعشقها الكبير له جعلته يتراجع عن الرحيل، والبقاء حتى نهاية عقده في موسم أخير له مع برشلونة.
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