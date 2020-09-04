الرياضة

دوت الخليج ينفرد بكواليس إعلان ميسي بقاءه في برشلونة

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يخرج الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني للعلن لتوضيح موقفه من البقاء في برشلونة من عدمه الموسم المقبل.

وعلم دوت الخليج أن ميسي لن ينشر فيديو على حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، بل سيظهر في حوار صحفي مع موقع جول العالمي.

وسيعلن ميسي عن بقائه في صفوف برشلونة بعد لحظات، موضحًا أسباب طلبه الرحيل، فاللاعب الأرجنتيني سيتحدث عن شعوره بأن وجوده لن يكون له فائدة لـ برشلونة في الموسم المقبل، وأن خروجه سيتيح لكومان المدير الفني الجديد لبرشلونة بناء مشروع جديد للفريق الكتالوني بدونه، وهو الأمر الذي سيفرضه الزمن في يوم من الأيام بكل شك لاقتراب اعتزاله.

وسيوضح ميسي أسباب تراجعه عن قراره فهو لا يريد نزاعا قضائيا بينه وبين النادي الذي ترعرع ضمن صفوفه، كما أن جماهير البارسا وعشقها الكبير له جعلته يتراجع عن الرحيل، والبقاء حتى نهاية عقده في موسم أخير له مع برشلونة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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