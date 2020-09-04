الرياضة

جلسة فنية بين كارتيرون ولاعبي الزمالك

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عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي جلسة سريعة مع اللاعبين، قبل انطلاق المران الذي يقام حاليا بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وهنأ المدرب الفرنسي، اللاعبين على الأداء والنتيجة بلقاء أمس، مؤكدا لهم أنهم كانوا على قدر المسئولية.

واضاف خلال الجلسة التي جاءت بحضور أفراد الجهاز الفني، أنه ينتظر الكثير منهم خلال الفترة المقبلة ، كذلك مواصلة الانتصارات.

وكان الفريق قد استأنف تدريباته اليوم عقب الفوز على بيراميدز أمس بهدفين دون رد في الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره طلائع الجيش الأحد القادم بالجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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