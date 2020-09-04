أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه ضم واقعة اعتداء محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب الأهلي، على سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، في شكوى الزمالك ضد اللاعب أمام الـ"فيفا".
وأضاف مرتضى منصور، في بداية اجتماعه مع مسئولي الصفحات الزملكاوية على مواقع التواصل الاجتماعي، بمقر النادي، اليوم، أنه قالها من قبل أن كهربا هديته لأخيه وحبيبه الخطيب؛ بعد أن حذره من قبل أنه لاعب منحوس.
وكان كهربا، سبب خسارة الزمالك للسوبر المصري، قبل سنوات؛ بسبب إهداره لركلة جزاء.
وأكمل منصور: "أنتظر القيم والمبادئ الحقيقية في الأهلي؛ بعد اعتداء كهربا على سيد عبد الحفيظ".
واستطرد: "أقر وأعترف بأن الأهلي نادي مبادئ وقيم، لكن ما قيمة العقوبة مليون جنيه، في ظل عقده الذي يقارب الـ ٢٠ مليونا؟".. مكررا "أنتظر مشاهدة عرض كهربا للبيع؛ حيث لن يشتريه أحد".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مرتضى منصور: حذرت الأهلي من كهربا.. وأنتظر عرضه للبيع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.