مصر المقاصة ينهى الشوط الأول متقدما بثنائية على الإسماعيلي

انتهت أحداث الشوط الاول من مباراة الاسماعيلي ومصر المقاصة بـ تقدم المقاصة بهدفين مقابل هدف، في المباراة المقامة على استاد المقاولون العرب ضمن مباريات الجوله الـ 24 من بطولة الدوري المصري
وأحرز أحمد مودي نجم فريق مصر المقاصة الهدف الثاني لـ الفريق امام الاسماعيلي والذي جاء من صناعه محمد ابراهيم بتمريره رائعه له.
وقرر حكم مباراة الاسماعيلي امام مصر المقاصة الغاء هدف لـ المقاصة في الدقيقة الـ 27 من عمر المباراة، كان قد سجله عمرو مرعي، عقب خطأ في وسط الملعب.
أيضا أحرز باولون فوافي نجم فريق مصر المقاصة، هدف التعادل أمام الإسماعيلي في الدقيقة الـ 21 من عمر المباراة المقامة حاليا على استاد المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الـ 24 من الدوري المصري بعد العودة إلى الفار ليتأكد من شبهة التسلل في اللعبة.
وكان عبدالرحمن مجدي نجم فريق الاسماعيلي، أحرز هدف الفريق الأول أمام مصر المقاصة في الدقيقة الـ 11 من عمر المباراة من تسديدة صاروخية لـ نجم الاسماعيلي.
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