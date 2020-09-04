كارتيرون يقود مران أساسيي الزمالك وتدريبات قوية استعدادا لـ طلائع الجيش

قاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التدريبات التأهيلية والاستشفائية لمجموعة اللاعبين الذين شاركوا في مباراة بيراميدز أمس.
وكان الفريق قد استأنف تدريباته اليوم بملعب عبداللطيف ابورجيله بمقر القلعه البيضاء، عقب الفوز على بيراميدز أمس بهدفين دون رد في الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.
وأدت المجموعة الأساسية بعض التدريبات الخفيفة، في جزء صغير من الملعب تحت إشراف كارتيرون، وذلك حرصا من الجهاز علي تخفيف الحمل البدني لهم خشية التعرض للإجهاد بسبب تلاحم المباريات.
كما خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك حصة تأهيلية قوية لمجموعة اللاعبين اللذين لم يشاركوا في مباراة بيراميدز أمس يأتي هذا تحت قيادة أمير عبدالعزيز وأحمد عبدالرؤوف مدربا الفريق.
وقامت هذه المجموعة بالركض الخفيف بمحيط الملعب لمدة دقائق، أعقبها بعض التدريبات التأهيلية بالكرة من خلال تقسيم اللاعبين لمجموعات.
ويستعد الفريق لمواجهة نظيره طلائع الجيش الأحد القادم بالجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.
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