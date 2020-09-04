الأولوية للزمالك بشرط .. الأهلي يفاوض فرجاني ساسي واللاعب لم يحسم موقفه

قالت إشراف قنفود، المعدة الذهنية لمنتخب تونس، إنها تواصلت مع فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك المصري و منتخب نسور قرطاج.
وأكدت قنفود في تصريحات للقناة التاسعة التونسية، أن ساسي أكد لها بالفعل وجود عرض من الأهلي ، للتعاقد معه بعد نهاية عقده مع الزمالك الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.
وأضافت قنفود أن الأولوية لدى ساسي، البقاء في الزمالك، خاصة أنه مرتبط بالنادي وجماهيره، لكنه ينتظر تقدير الإدارة له بعرض مالي مناسب لتجديد عقده".
وانضم ساسي إلى نادي الزمالك، قادمًا من صفوف النصر السعودي في صيف 2018.
وقدم فرجاني ساسي، مستويات رائعة مع الزمالك، وساهم في تتويج الفريق بلقب الكونفيدرالية الأفريقية وكأس السوبر القاري وكأس السوبر المصري وكأس مصر.
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