ميسي: تشكيك الناس في حبي لـ برشلونة جعلني أتألم .. وابني بكى لعلمه بإمكانية رحيلي

أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي، بقاءه في صفوف برشلونة الموسم المقبل وعدم رحيله عن البارسا.

وقال ميسي في تصريحات لموقع جول العالمي:"القريبون مني كانوا دائمًا معي وبجانبي في تلك الأزمة، وهذا يكفيني ، لكنني شعرت بالأذى من حديث الناس ومن الصحافة الذي يشككون في وفي برشلونة ويقولون اشياء لا استحقها."

وأضاف:"عالم كرة القدم صعب جدًا وهناك الكثير من الناس المنافقين، وهذا ساعدني على معرفة العديد من الشخصيات الكاذبة، ما جعلني أتألم بشدة؛ الناس التي شككت في حبي لبرشلونة"

وأكمل :"تياجو ابني بكى، وقال لي: لا تجعلنا نغادر برشلونة، عائلتي بالكامل بكت بعد إخباري لهم برحيلي عن برشلونة."

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة بنهاية الموسم المقبل.