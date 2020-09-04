محمد حسن ينتظم في التدريبات الجماعية للزمالك

اطمئن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك على جاهزية محمد حسن الطبية والبدنية بشكل كامل.
وكان اللاعب قد تغيب عن المباريات الأخيرة بسبب بعض الآلام وفضل الجهاز الفني عدم مشاركته إلا بعد الاطمئنان عليه.
وأجرى حسن اختبارا طبيا قبل المران اليوم ثم انخرط اللاعب بشكل طبيعي وقوي في المران.
ويستعد الفريق لمواجهة نظيره طلائع الجيش الأحد القادم بالجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.
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