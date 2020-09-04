طارق حامد ينتظم في التدريبات الجماعية لـ الزمالك

انتظم طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.
وذلك عقب انتهاء الراحة التي أعطاها له الجهاز الفني بسبب تغيبة عن اللقاء السابق للإيقاف.
وكان الفريق قد استأنف تدريباته اليوم عقب الفوز على بيراميدز أمس بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين بالجولة ٢٤ من الدوري الممتاز.
ويستعد الفريق لمواجهة نظيره طلائع الجيش في اللقاء المقرر له الأحد القادم على استاد القاهرة في الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.
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