أكدت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي سيخرج في السادسة مساءً للإعلان عن قراره فيما يخص بقاءه في برشلونة من عدمه الموسم المقبل.
وأشارت الصحف الإسبانية بأن ميسي سيخرج في فيديو ينشره على حسابه الشخصي على إنستجرام بعد قليل في تمام السادسة مساءً، ليعلن بقاءه في صفوف برشلونة الموسم المقبل.
وسيوضح ميسي في الفيديو الأسباب التي جعلته يطلب الرحيل، وأسباب تراجعه عن هذا القرار.
وأشارت الصحف سابقًا بأن ميسي كان سيخرج للعلن في الخامسة، لكن هذا الأمر كان خاطئًا وأن الأسطورة الأرجنتينية سيخرج في السادسة مساءً لتوضيح موقفه.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر العالم يترقب.. ميسي يعلن خلال دقائق قرار بقائه في برشلونة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.