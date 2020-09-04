نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول رد فعل من مرتضى منصور على أنباء تأجيل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - ترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية عن تأجيل مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي تشهد تواجد ثنائي مصري وهما الأهلي والزمالك وآخر مغربي الوداد البيضاوي والرجاء البيضاوي.
ويرغب الاتحاد الإفريقي في تأجيل مباريات نصف نهائي دوري الأبطال حتى منتصف أكتوبر المقبل بدلا من إقامته أواخر سبتمبر.
وقال مرتضى منصور رئيس الزمالك في تصريحات صحفية اليوم إنه لا يمانع أن يتم تأجيل مباريات نصف نهائي دوري الأبطال لكن النادي لم يتلق أي خطابات رسمية بشأن التأجيل.
وأكد مرتضى منصور أن التأجيل يصب في مصلحة الزمالك بشكل كبير خاصة في ظل المباريات المتتالية وضغط مباريات الدوري المصري الممتاز.
وأشار إلى أن التأجيل سيمنح الفريق فرصة استعادة نجومه المصابين كمحمد عبد الشافي ومحمود حمدي الونش، ومحمود عبد الرازق شيكابالا.
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