الرياضة

كارتيرون يعقد جلسة خاصة مع لاعبي الزمالك

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كارتيرون يعقد جلسة خاصة مع لاعبي الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي يقام حاليا بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وقام الفرنسي بتهنئة اللاعبين على الأداء والنتيجة بلقاء أمس، مؤكدا لهم أنهم كانوا على قدر المسئولية.

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وأضاف خلال الجلسة التي جاءت بحضور أفراد الجهاز الفني، أنه ينتظر الكثير منهم خلال الفترة المقبلة ، كذلك مواصلة الانتصارات.

وكان الفريق قد استأنف تدريباته اليوم عقب الفوز على بيراميدز أمس بهدفين دون رد في الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره طلائع الجيش الأحد القادم بالجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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