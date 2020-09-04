نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كارتيرون يعقد جلسة خاصة مع لاعبي الزمالك في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي يقام حاليا بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.
وقام الفرنسي بتهنئة اللاعبين على الأداء والنتيجة بلقاء أمس، مؤكدا لهم أنهم كانوا على قدر المسئولية.
وأضاف خلال الجلسة التي جاءت بحضور أفراد الجهاز الفني، أنه ينتظر الكثير منهم خلال الفترة المقبلة ، كذلك مواصلة الانتصارات.
وكان الفريق قد استأنف تدريباته اليوم عقب الفوز على بيراميدز أمس بهدفين دون رد في الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.
ويستعد الفريق لمواجهة نظيره طلائع الجيش الأحد القادم بالجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر كارتيرون يعقد جلسة خاصة مع لاعبي الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.