الرياضة

أول تعليق من ميسي بعد بقاءه مع برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني، عن بقاءه بشكل رسمي داخل النادي في الموسم المقبل، وذلك بعد الأنباء التي انتشرت مؤخرًا بشأن رحيله في الصيف. 

وقال ميسي في تصريحات صحفية: "لم أكن سعيداً واردت المغادرة، ولم يُسمح لي بذلك باي شكل من الاشكال وسأبقى في النادي حتى لا اتورط في نزاع قانوني، وإدارة النادي بقيادة بارتوميو كارثة".

وواصل: "‏شعرت بالاسف الشديد فعلاً، لانني كنت دائماً اقول بانني اريد انهاء مسيرتي هناك، وكانت سنة صعبة لقد عانيت كثيراً في التدريبات والمباريات وفي غرفة تبديل الملابس".

وأكمل: "‏كان عامًا صعبًا للغاية، ولقد عانيت كثيرًا في التدريبات وفي المباريات وفي غرفة الملابس، وأصبح كل شيء صعبًا للغاية بالنسبة لي وجاء وقت فكرت فيه في البحث عن أهداف جديدة وأجواء جديدة".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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