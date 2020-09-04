نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من ميسي بعد بقاءه مع برشلونة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني، عن بقاءه بشكل رسمي داخل النادي في الموسم المقبل، وذلك بعد الأنباء التي انتشرت مؤخرًا بشأن رحيله في الصيف.
وقال ميسي في تصريحات صحفية: "لم أكن سعيداً واردت المغادرة، ولم يُسمح لي بذلك باي شكل من الاشكال وسأبقى في النادي حتى لا اتورط في نزاع قانوني، وإدارة النادي بقيادة بارتوميو كارثة".
وواصل: "شعرت بالاسف الشديد فعلاً، لانني كنت دائماً اقول بانني اريد انهاء مسيرتي هناك، وكانت سنة صعبة لقد عانيت كثيراً في التدريبات والمباريات وفي غرفة تبديل الملابس".
وأكمل: "كان عامًا صعبًا للغاية، ولقد عانيت كثيرًا في التدريبات وفي المباريات وفي غرفة الملابس، وأصبح كل شيء صعبًا للغاية بالنسبة لي وجاء وقت فكرت فيه في البحث عن أهداف جديدة وأجواء جديدة".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أول تعليق من ميسي بعد بقاءه مع برشلونة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.