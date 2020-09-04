نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسمت الصفقة.. نجم برشلونة ينتقل إلى يوفنتوس في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشفت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية، عن توصل الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم برشلونة، لاتفاق مع يوفنتوس للانضمام لصفوف السيدة العجوز هذا الصيف.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، سواريز وافق على الانضمام ليوفنتوس، وسينضم للنادي الإيطالي مجانًا أو برسوم رمزية، إذا نجح في التفاوض على فسخ عقده مع برشلونة، ويتبقى للاعب عام وحيد في عقد سواريز مع فريقه، و يسعى للحصول على أجر موسم كامل قبل الرحيل.
وتابع التقرير: "رحيل سواريز لن يكون له أي تأثير على مستقبل صديقه ميسي، حيث سيلعب الأوروجوياني بجانب المنافس الكبير للبرغوث البرتغالي كريستيانو رونالدو".
يذكر أن سواريز قد انضم لصفوف برشلونة من ليفربول عام 2014، مقابل 74 مليون جنيه إسترليني، وسجل 198 هدفًا في 283 مباراة.
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