فايلر يُهدد نجم الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - هدد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعب الفريق بالتجميد بسبب زيادة وزنه.
وطالب فايلر لاعبه صالح جمعة صانع ألعاب الفريق، بضرورة إنقاص وزنه خلال الفترة المقبلة، من أجل العودة إلى قائمة المباريات.
وكان صالح خضع مؤخرًا لتدريبات خاصة تحت إشراف عبدالرحمن سعيد طبيب التغذية بالنادي الأهلي، من أجل العودة إلى لياقته البدنية وإنقاص وزنه بعد زيادته مؤخرًا.
ويحرص صالح جمعة، على الوصول للوزن المثالي من أجل الحصول على فرصة المشاركة في المباريات وكسب ثقة المدير الفني، بعد عودته للتدريبات مرة أخرى.
وكان جمعة، عاد لخوض التدريبات مع اللاعبين، بعدما تدرب بالفترة الأخيرة منفردًا بعيدًا عن صفوف الفريق، قبل أن يشارك بديلًا في مباراة المصري البورسعيدي الأخيرة بالدوري العام.
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